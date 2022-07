Ali Koç: 'Galatasaray maydanoz oluyor'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Galatasaray'la ilgili flaş açıklamalar yaptı.



Galatasaray'ın adını söylemeden konuşan Ali Koç "Bir camia var ki yönetimi, başkanı, kim olursa olsun bizim camiamıza her konuda maydanoz oluyor. Biz, ayrıştırmayı değil, birleştirmeye odaklıyız. Bu ülkeyi ayrıştıran o kadar çok unsur var ki, futbol bunun başında gelmemeli." dedi.



Joao Pedro transferini hakkında Galatasaray'a gönderme yapan Ali Koç "Sürekli bizimle ilgili karalamalar var. Bir oyuncu istiyoruz ve ya gönderiyoruz, birçok şey yazılıyor. Hile yapıyormuşuz gibi birçok şey. Sürekli rakip takım maydanoz oluyor. Sosyal medyada örgütlü saldırılar düzenliyorlar. Biz bir transferi yapınca yok hile var, yok usulsüzlük var... Bir futbolcuyu öve öve bitiremiyorlar. Biz devreye girip o futbolcuyu aldığımızda, o futbolcu kötü oluyor. Her konuya maydanoz olan rakibimiz, bu konulara da maydanoz oluyor." ifadelerini kullandı.



Ali Koç ayrıca "Dışişleri Sözcüsü ve Büyükelçi'nin bizden özür dilemesi lazım. Herhalde medyadan ve her şeye maydanoz olan rakip takımların sosyal medyadaki paylaşımlarından etkilendiniz. Fenerbahçe'ye hakaret edemezsiniz." şeklinde konuştu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ