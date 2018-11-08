Ali Koç: 'G.Saray maçındaki ruhla oynayın'

Başkanıve yöneticiler Samandıra'ya baskın yaptı. Burada teknik sorumlu Koeman ve futbolcularla konuşan yöneticiler Anderlecht ile oynanacak maç öncesinde moral verdi. Başkan Koç, "Galatasaray karşısında 2-0'dan sonraki oyununuz mükemmeldi. O maçtaki ruhunuzu ortaya koyun yeter. Size güvenim tam" dedi.Koç takımına güvendiğini vurgulayarak, "Anderlecht karşısında evimizde oynayacağımız maçta kazanacağınıza inanıyorum. Bu maçta alacağımız 3 puan hem gruptaki şansımızı artırır hem de bize moral verir" ifadesini kullandı.Belçika'da galibiyeti kaçırdıklarını söyleyen yöneticiler, "Tek yumruk olduğunuz sürece her takımı yenersiniz. Sizde bu cesareti fazlasıyla görüyorum" ifadesini kullandı.Fenerbahçeli yöneticiler Koeman ve futbolcularla tek tek sohbet ederek onlara moral verdi. Futbolcular da yöneticilere Anderlecht karşısında galibiyet sözü verdi.F.Bahçe teknik sorumlusu Koeman, "Anderlecht çok güçlü bir takım. Kafa kafaya bir maç olacak" ifadesini kullandı.Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Koeman, Anderlecht karşısında hedeflerinin kesinlikle 3 puan olduğunu söyledi. UEFA Avrupa Ligi'nin kendileri için önemli bir turnuva olduğunu ifade eden Koeman, "Topla iyi oynayan bir takımla karşılaşaacğız. Gerçekten zor bir rakip. Kafa kafaya bir maç olacağını düşünüyorum" ifadesini kullandı.Kafasındaki ideal dizilişi takımda kalması halinde söyleyeceğini vurgulayan Koeman, "Son maça bakarsak 4'lü savunma ile oynadık. İyi sonuç verdi. 4-4-2'de oynayabilirsiniz. Oyuncular için hangisi daha iyidir, ona göre karar verirsiniz. Neler yapacağımı biliyorum" dedi. Koeman, Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili olarak ise "Önümüzde Anderlechk ve Alanya maçları var. Kararı başkan verecek" dedi.