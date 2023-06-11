Ali Koç, finale gelmedi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Başakşehir ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde tribünde yer almadı.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Ali Koç, finale gelmedi!
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11 Haziran 2023 21:31
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında Başakşehir ile karşılaştı.

Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, İzmir'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maça gelmedi.

Fenerbahçe'de düğünleri nedeniyle ülkelerine giden Miguel Crespo ve Joshua King'in yanı sıra tedavileri devam eden Altay Bayındır ile Lincoln Başakşehir'e karşı forma giyemedi.

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