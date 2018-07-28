Ali Koç: 'Fenerbahçe Kurtuluş Savaşı içerisindedir'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.Kendisi ve yönetimi hakkında yapılan eleştirilere cevap veren Koç, "Konuşmak, eleştirmek ihanet değildir, konuşacağız. Çok az konuşacaktım ancak bazı konuşmacıların söylediklerine cevap vermek zorundayım. Kurumsallaşma, uzman kadrolar hakkında konuşacağım.Geçen yönetim kurulumuzda 11 kişi 1907 üyesiydi, biz bir bütünüz, Fenerbahçe'ye yardım etmek için elimizi değil, bir çok şeyimizi taşın altına soktuk. Tecrübe çok önemlidir ama her şey değildir, bunu gördük. Hayal ettiğimiz kadroları Fenerbahçe'de yönetim olarak kurduğumuzu düşünüyoruz. Her türlü samimi eleştiri bizim için fırsattır, ne zaman isterseniz bu tip eleştirilere açığız. Bizi uyarın, daha iyisini yapmamıza vesile olun. Uyarılmamız gerekiyorsa bizi uyarın.. Fenerbahçe dinamikleri harakete geçiyor" dedi.Fenerbahçe'nin bir kurtuluş savaşı içerisinde olduğunu ifade eden Koç, "Üniversite yapmak kolay değil. Kaç para harcıyorsanız diye soruyorsanız, söylersem dudaklarınız uçuklar. Kaliteli bir üniversite yapmak istiyoruz. Biz bir spor kulübüyüz ama kim istemez ki bu kulübün iyi bir üniversitesi olsun ancak biz bir spor kulübüyüz ve belli dinamiklerimizi harekete geçirmek zorundayız. Geldiğimiz nokta Fenerbahçe'nin bir kurtuluş savaşı yapması gereken durumdur. Ben buraya Fenerbahçeli Ali Koç olarak seçildim,şeklinde konuştu.Aziz Yıldırım'ın en büyük projesi 1 Milyon Üye projesinin rafa kaldırılabileceğini ifade eden Koç, "1 Milyon Üye projesini ciddi anlamda irdeliyoruz, geleceği nasıl olacak bakacağız, hep beraber karar vereceğiz. Fenerbahçe'nin bugün geldiği durumdan hepimiz sorumluyuz, çünkü hesap sormadık, kurcalamadık.ifadelerini kullandıFenerbahçe'nin en büyük yatırımı futbolcu yatırımıdır ve bu yatırımın bize geri dönüşü son dönemde hiç olmadı. Temel ilkelerimizden biri de genç futbolcuları kadromuza katmak, parlatmak ve daha sonra da yatırımımızın karşılığı almak. Feyenoord maçında Ömer Faruk Beyaz arkamızda oturuyordu, kendisi ile görüştük, ailesi ile de görüştük. Sözleşme imzaladık. Futbolda bazen aileler çocuklarının kariyerini çok iyi planlıyor" dedi.