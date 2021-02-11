Ali Koç: "Fenerbahçe daha iyi oynamalı"

Bu sezon çifte kupa hedefleyen Fenerbahçe, Başakşehir'e elenince Başkan Ali Koç, Erol Bulut ile kritik bir zirve gerçekleştirdi.

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Ali Koç: 'Fenerbahçe daha iyi oynamalı'
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11 Şubat 2021 10:46
Bu sezon çifte kupa hedefleyen Fenerbahçe, Başakşehir'e elenince Başkan Ali Koç, Erol Bulut ile kritik bir zirve gerçekleştirdi. Zirveye Futboldan Sorumlu Yönetici Selahattin Baki ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu da katıldı.

KARŞILIĞINI ALAMIYORUZ

Ali Koç toplantıda Erol Bulut'a özellikle oyuncu performansları üzerinden eleştireler yaparken, "Büyük yatırımlar yaptık ama karşılığını alamıyoruz. Daha iyi oynamalıyız" dediği iddia edildi.

DEĞİŞİKLİK GÜNDEMDE YOK

Toplantıda takımın çok defansif oynatıldığı ve Mesut Özil'in çok geriden top aldığının da üstü çizildi. F.Bahçe'de Erol Bulut'un performansına rağmen şu an hoca edğişikliği gündemde yok.



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