Ali Koç: "Enteresan transfer hamlelerimiz var"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni sezondaki transfer hamleleleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Ali Koç: 'Enteresan transfer hamlelerimiz var'
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15 Haziran 2020 23:35
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transfer hakkında açıklamalarda bulundu.

Ali Koç yaptığı açıklamada; "Fenerbahçelilerin içinin rahat olmasını istiyorum. Aurelio'nun dönmesi, Tahir hocanın gelmesi, bütün taşları yerlerine oturtacağız. Enteresan transfer hamlelerimiz var, onu da söyleyeyim. Son 2 sezonda yaşadıklarımız sıkıntılı, içiniz rahat olsun diyince nasıl olsun diyebilirsiniz ama bu seneki planlamamız hem altyapıda, hem üst yapıda farklı. 2-3 tane direkt kadroda oynayabilecek isme odaklanıyoruz, aynı zamanda gençlere de odaklanıyoruz." dedi.



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