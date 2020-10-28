Ali Koç: 'Emre Sarr'ı, Erol Hoca Bakasetas'ı çok istedi'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı - lacivertli takımın yeni sportif direktörü Emre Belözoğlu'nun imza töreninde yaz transfer döneminde neler yaşandığını anlattı.



Emre Belözoğlu ve Erol Bulut'un iki ismi çok istediğine vurgu yapan ve açıklayan Ali Koç, "Emre Belözoğlu Malang Sarr'ı, Erol Hoca da Baketas'ı çok istedi. Her zaman istediğiniz olmuyor. Birçok transfer için konuştuk, fikirlerimizi sunduk. İçinde bulunduğumuz şartlarla mükemmele yakın iş çıkardık." dedi.



