Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkan adaylığını resmen açıklamasının ardından düğmeye basıldı.



Geçtiğimiz perşembe gecesi tatilini bitiren Emre Belözoğlu, İstanbul'a geldi. Belözoğlu'nun bu hafta içerisinde Başkan Ali Koç ile bir görüşme yapacağı, gelecek sezon planlamasına dair raporunu sunduktan sonra kendisi hakkında verilecek kararı bekleyeceği bildirildi.



10 MAÇLIK PERFORMANSTAN MEMNUN



Başkan Koç'un, Belözoğlu'nun 10 maçlık performansından (7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi) hayli memnun olduğu, 1 yıl daha genç teknik adama şans vermeyi planladığı gelen bilgiler arasında...



Belözoğlu'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 1 Haziran'da sona eriyor. Kendisi hakkındaki kararın en geç perşembe günü belli olması bekleniyor.



