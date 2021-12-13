Ali Koç: 'Egonu transferi mümkün değil'

Ankara'da düzenlecek FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası öncesinde düzenlenen basın toplantısına katılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, açıklamalarda bulundu.



"EGONU TRANSFERİ MÜMKÜN DEĞİL"



Sarı-lacivertlilerin başkanı transferde adı takımıyla geçen Paola Egonu için, "Egonu hakkında bir değerlendirmemiz olmuştu geçen sezon. Bu sezon ise yok. Ekonomik şartlardan dolayı pek mümkün değil. Ama şunu da hatırlatmak istiyorum. Türkiye'nin büyük kulüpleri, herhangi bir branşta yarıştıkları zaman o branşın kalkınmaması söz konusu değildir. Ancak bizler, içinde bulunduğumuz ekonomik şartlar, özellikle futboldan kaynaklanan sıkıntılar. Amatör branşlarda manevra alanımızı ciddi anlamda daralttı." ifadelerini kullandı.



"KONUŞMAK GERÇEKÇİ OLMAZ"



Açıklamalarını sürdüren Koç, "TL'nin yüzde 70, 80 değer kaybı, belimizi kırmıştır. Şu an önümüzü göremiyoruz, çünkü gelirlerimizin yüzde 100'ü TL, giderlerimizin aşağı yukarı yüzde 80'i döviz kuru cinsinden oluyor. Bugünün ortamında Egonu gibi bir oyuncuyu konuşmak gerçekçi olmazdı." dedi.









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