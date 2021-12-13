Ali Koç: "Egonu transferi mümkün değil"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FIVB Voleybol Dünya Kulüpler Şampiyonası öncesinde açıklamalarda bulundu.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ali Koç: 'Egonu transferi mümkün değil'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Aralık 2021 14:20
Ankara'da düzenlecek FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası öncesinde düzenlenen basın toplantısına katılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, açıklamalarda bulundu.

"EGONU TRANSFERİ MÜMKÜN DEĞİL"

Sarı-lacivertlilerin başkanı transferde adı takımıyla geçen Paola Egonu için, "Egonu hakkında bir değerlendirmemiz olmuştu geçen sezon. Bu sezon ise yok. Ekonomik şartlardan dolayı pek mümkün değil. Ama şunu da hatırlatmak istiyorum. Türkiye'nin büyük kulüpleri, herhangi bir branşta yarıştıkları zaman o branşın kalkınmaması söz konusu değildir. Ancak bizler, içinde bulunduğumuz ekonomik şartlar, özellikle futboldan kaynaklanan sıkıntılar. Amatör branşlarda manevra alanımızı ciddi anlamda daralttı." ifadelerini kullandı.

"KONUŞMAK GERÇEKÇİ OLMAZ"

Açıklamalarını sürdüren Koç, "TL'nin yüzde 70, 80 değer kaybı, belimizi kırmıştır. Şu an önümüzü göremiyoruz, çünkü gelirlerimizin yüzde 100'ü TL, giderlerimizin aşağı yukarı yüzde 80'i döviz kuru cinsinden oluyor. Bugünün ortamında Egonu gibi bir oyuncuyu konuşmak gerçekçi olmazdı." dedi.

 


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.