Ali Koç dümene geçiyor; Samandıra'ya kamp kuracak

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takım üzerinde daha aktif rol alma kararı aldı. Ali Koç kalan haftalarda daha fazla Samandıra'da olacak ve takımla direkt temas edecek. Başkan Ali Koç'a yönetici Selahattin Baki'nin de eşlik edeceği ifade ediliyor.

İŞLER DEĞİŞTİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sezon başında teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'u getirmesinin ardından Samandıra ve takım ilgili tüm işleri Portekizli teknik adama bırakmıştı. Ancak son süreçte Başkan Koç takımla direkt temas etme kararı almış durumda. Başkan Koç'un takım sorunlarına daha iyi tanık olmak, tüm süreci direkt izleyebilmek ve görevde kalmasını istediği Jesus'u iknak etmek için daha fazla vakit geçirmek istediği de ifade ediliyor. Ligde artık puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe'de Başkan Koç, takımda gevşeme ya da moral bozukluğuna izin vermek istemiyor.

BAŞKAN KUPA İSTİYOR

Koç, Beşiktaş yenilgisi sonrasında da soyunma odasına inmiş ve futbolcularla yüz yüze görüşmüş ve sert bir çıkış da yapmıştı. Başkan Ali Koç, Jesus ile yaptığı son görüşmede hem Türkiye Kupası'nın kazanılmasını hem de lig yarışının sonuna kadar sürdürülmesini istediği de gelen haberler arasında.