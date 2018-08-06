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Lizbon yolculuğu öncesi Benfica maçı ile ilgili kısa bir açıklama yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç,dedi.UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turu ilk maçında Portekiz temsilcisi Benfica ile deplasmanda karşılaşacak olan temsilcimiz Fenerbahçe, Lizbon'a gitti.Özel uçakla saat 09.30'da Lizbon'a hareket eden sarı lacivertli kafileye Atatürk Havalimanı'ndaki yolcular ve taraftarlar büyük ilgi göstererek destek oldular.Futbolcular, alandaki futbolseverlerin fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi. Daha önce zor bir kura çektiklerini söyleyen Ali Koç ise,demekle yetindi.