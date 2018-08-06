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Ali Koç: "Dualarınızı eksik etmeyin"

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Benfica ile oynayacağı mücadele öncesi Lizbon'a hareket eden sarı-lacivertliler, havaalanında sevgi gösterileri ile karşılanırken, Başkan Ali Koç, mini yorumda bulundu.

Kaynak: DHA
Ali Koç: 'Dualarınızı eksik etmeyin'
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06 Ağustos 2018 10:27
Lizbon yolculuğu öncesi Benfica maçı ile ilgili kısa bir açıklama yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Dualarınızı eksik etmeyin" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turu ilk maçında Portekiz temsilcisi Benfica ile deplasmanda karşılaşacak olan temsilcimiz Fenerbahçe, Lizbon'a gitti.

Özel uçakla saat 09.30'da Lizbon'a hareket eden sarı lacivertli kafileye Atatürk Havalimanı'ndaki yolcular ve taraftarlar büyük ilgi göstererek destek oldular.

Futbolcular, alandaki futbolseverlerin fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi. Daha önce zor bir kura çektiklerini söyleyen Ali Koç ise, "Dualarınızı eksik etmeyin" demekle yetindi.



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