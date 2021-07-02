Ali Koç döneminde 300 gün hocasız

Tam 22 yıl sonra Dereağzı'nda sezona giren sarı lacivertliler, asıl rekoru mesaiye hocasız başlayarak kırdı. Sarı lacivertli camiayı efkar bastı.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Ali Koç döneminde 300 gün hocasız
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02 Temmuz 2021 08:43
Yeni sezonda yedi yıllık şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, tarihi bir başlangıç yaptı!

Samandıra'daki bakım çalışmaları sebebiyle tam 22 yıl sonra Dereağzı'nda sezon açan sarı lacivertliler tarihte ilk defa mesaiye teknik direktörsüz başladı.

Takımın başında sözleşmeleri 30 Haziran'da sona eren antrenörler Zeki Göle, Fatih Yıldız ve Volkan Demirel yer alırken, teknik direktör sorununun en geç 5 Temmuz'da çözüleceği, yeni hocanın Topuk Yaylası'ndaki kampa yetişeceği öne sürüldü.

KADRO ÇOK ŞİŞKİN

Kiralıktan dönen oyuncular ve profesyonel sözleşme imzalanan gençler dâhil Fenerbahçe'nin şu an 46 kişilik bir kadrosu bulunuyor.

Gidecekleri ve gelecekleri belirleyecek bütün transfer operasyonu ise yeni hocayı bekliyor. Yönetim, teknik direktör imzayı atınca gaza basacak. Bu arada yeni sezonda futbol şubesi tamamen Başkan Ali Koç'a bağlı olacak.

Görev dağılımında futboldan sorumlu bir yönetici bulunmuyor. Ancak Selahattin Baki yine aktif olarak görev alacak ve direkt başkana bağlı çalışacak.

KOÇ DÖNEMİNDE 300 GÜN HOCASIZ

Türkiye gazetesinden Emin Uluç'un haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimi gönderilen teknik adamların yerine yenisini getirmekte zorlanıyor.

Kulüp başkanlığında 1122 gün geçiren Koç'un döneminde F.Bahçe tam 300 gün hocasız kalmasıyla dikkat çekiyor. Bu da üç yıllık dönemin 10 ayına denk geliyor.

94 gün önce Erol Bulut'ta yollarını ayıran, sonrasında Emre Belözoğlu ile idare eden sarı lacivertliler şimdilerde yeni teknik adamını arıyor.


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