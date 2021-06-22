Ali Koç: 'Derdim yıldız ve para değil!'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, HaberTürk TV yayınında 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili konuştu.



İşte ALi Koç'un sözleri:



"Formadaki yıldız kararının acelesi yok. Biz üç senedir sistematik bir şekilde bilgi ve belgeleri topladık. İletişimi yaptık, kamuoyunu bilgilendirdik. Biz ve başka kulüpler başvurusunu yaptı. Federasyona mektup da yazdık. Bizim istediğimiz TFF 1923 yılında kurulmuş. 1923'den sonra da 36 turnuva düzenlemiş. İl turnuvaları, şehir turnuvaları değil. Bazılarında olan kulüp, şehir sayısı, bugünkü süper lig şehir sayısından daha fazla. Bunları yok saymak Türkiye Cumhuriyeti'ni, Türkiye Cumhuriyeti futbol tarihini yok saymaktır."



"BİZ YILDIZLARI TANIMIYORUZ"



"İtalya'da kupa var, 4 takım oynamış, sayılıyor. Bütün şampiyonluklar kupada sayılıyor. Kupanın üstünde Avusturya takımının resmi var. Almanya şampiyonu diye sayılıyor. Bugün başka ülke. Tekerleği yeniden icat etmeye gerek yok. Bizim derdimiz yıldız ve para da değil, korkuluyorsa. Bize hakkımızı verin, yıldız verin vermeyin bizi ilgilendirmiyor. Biz yıldızları tanımıyoruz. Zaten iki tanesi Beşiktaş'a verilmiş. Şehir ve bölgesel şampiyonlar turnuvalar yapmış. Kendi resmi yayınlarında Türkiye şampiyonu diye bahsediyorlar, kendi aldıkları şampiyonluk için. Yok efendim bu ulusal değilmiş. Hangi seviyede istiyorsanız, bu şampiyonlukları tartışmaya, kendi kanalızda da dahil olmak üzere tartışmaya hazırız dedik. Biz bu başvuruyu yaptık. Bize karşı objektif olmayan bir federasyona yaptık. Objektif bakan gözlerle farklı bir karar mümkün değil. Federasyon'a çağrıda bulunuyorum. Lütfen bizi çağırın. İstenilen televizyon kanalında tartışmaya hazırız diyorum."



