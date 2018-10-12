Ali Koç, derbiden önce açıklamış! 'Cocu kalacak'

bunun sebeplerini daha sonra da anlatırım ama bizim planlarımız bu." ifadelerini kullandı.

Son günlerdecamiası teknik direktör değişikliği beklerken, başkanbu yönde bir adım atmayacağını ilk futbolcularla paylaştı.Önceki gün FB TV'deki açıklamaların benzerini Beşiktaş derbisi öncesinde oyuncularla da yapan başkan, takıma net bir mesaj verdi.Koç, "Aranızda Aykut Kocaman'ın ya da Ersun Yanal'ın gelmesini isteyenler var. Ancak size burada açık açık söylüyorum. İkisi de gelmeyecek. Phillip Cocu ile yola devam edeceğiz" diyerek hocasına duyduğu güvenin altını çizdi.Ali Koç, FB TV'de yaptığı açıklamalarda