Ali Koç: "Dembele için İstanbul'da görüşelim"

Valencia'dan sonra Serdar Dursun da sakatlandı. Forvet transferi için çalışmalar hız kazandı. Ali Koç, Fransa'daki görüşmelerde belli bir ilerleme kaydedilen Dembele'nin menajerlik şirketi Mansa'yı İstanbul'a davet etti. Pazarlıklarda fark 500 bin Euro'ya kadar indi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Ali Koç: 'Dembele için İstanbul'da görüşelim'
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17 Ağustos 2021 12:00
Fenerbahçe, sezona Adana Demirspor galibiyetiyle başladı. Ancak peş peşe yaşanan sakatlıklar can sıktı. Dimitris Pelkas, Mert Hakan Yandaş ve Enner Valencia'ya Serdar Dursun da eklendi. Maçta bir pozisyonda acı içinde yerde kalıp çıkmak zorunda kalan başarılı oyuncunun köprücük kemiğinin kırıldığı belirlendi. Forvet hattında yaşanan sıkıntı, bu bölgeye yapılacak takviye çalışmalarının hız kazanmasına neden oldu. Sarı-Lacivertliler'in 1 numaralı forvet adayı Moussa Dembele için yapılan girişimlerde önemli mesafe kat edildi.

ALİ KOÇ, İSTANBUL'A ÇAĞIRDI

Kulüpten yetkililer, Fransa'da Dembele ve menajerlik şirketi Mansa'dan yetkililer ile görüşme halindeydi. Bu pazarlıklar sonucunda taraflar arasındaki 1 milyon Euro'yuk fark 500 bin Euro'ya kadar indi. Ali Koç, süreci hızlandırmak için Mansa Menajerlik Şirketi'ni İstanbul'a davet etti. Lyon Sportif Direktörü Juninho Pernambucano'nun yanı sıra Mansa'dan yetkililerin de Türkiye'ye geleceği öğrenildi.

AULAS'LA PAZARLIK ZOR

Pazarlığın kulüpler tarafında da gelişmeler yaşanıyor. Juninho'nun Dembele için masaya Pelkas, Ozan ve 4 milyon Euro talebiyle oturacağı belirtildi. Sıkı pazarlık etmesiyle bilinen Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas'ın, bu talebinde ciddi bir indirime gitmeye yanaşmayacağı öne sürüldü. Fenerbahçe cephesi ise 4 milyon Euro'yu mümkün olduğunca aşağıya çekmeye çalışacak.


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