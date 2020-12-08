Ali Koç: "Daha iyi olmalıyız"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Lig'deki Denizlispor maçı sonrasında futbolcularını tebrik etti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Ali Koç: 'Daha iyi olmalıyız'
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08 Aralık 2020 10:05
Ali Koç'tan Denizlispor maçı sonrası takıma kutlama geldi. Fenerbahçe Başkanı Koç'un Denizlispor ile oynanan karşılaşma sonrası soyunma odasında alınan galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik ettiği ortaya çıktı.

Başkan Ali Koç'un, "3 puanı net bir skorla aldık. Elbette bu çok önemli. Ancak çok daha iyi olmalıyız. Sizlerden daha etkili ve daha iyi bir futbol bekliyorum. Hepiniz benim için çok önemli yıldızlarsınız. Kalitenizi ve neler yapabileceklerinizi biliyorum. Ancak daha üst seviyeye çıkmalısınız" dediği öne sürüldü.



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