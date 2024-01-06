Ali Koç: 'Cumhurbaşkanı'na mektup yazdım'

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy'a Süper Kupa maçı öncesi ve sırasında yaşananları aktardı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu olayla ilgili mektup yazdığını söyleyen Ali Koç, "Sayın Cumhurbaşkanımıza bir mektup yazdım. Devletimizin, hükümetimizin, bizi yönetenlerin gerçekleri bilmesini olmazsa olmaz olarak düşünüyorum. Konuyu izah ettik. Lütfen bize sorun dedim. Özel kalemini aradım. Bizleri, diğer paydaşları çağırın bir de bizden dinleyin. Başka ne yapabilirim. Kapısında yatacak halim yok. Son 2 günde oldu. Mektubu bugün gönderdim." ifadelerini kullandı.
"CUMHURBAŞKANIMIZIN ALAKASI YOK"
Ali Koç, "Tahmin etsek böyle bir şey, parçası olur muyuz? Bile bile lades olur mu! Yıllar sürmüş iki ülkenin ilişkisini normal seviyeye getirmek. Biz, bir diplomatik krizin niye kaynağı olalım ki. Sporun siyasetle ne alakası var. Cumhurbaşkanımızın hiçbir alakası yok. 'Cumhurbaşkanı istedi, zorladı' deniyor, hiçbir alakası yok. Rıdvan Dilmen'in sözlerini doğru kabul ediyorum 'Kulüpler kabul ettiyse gidin oynayın' demiştir." açıklamasını yaptı.
"CUMHURBAŞKANI İLE SORUNUMUZ YOK"
Fenerbahçe Başkanı, "Bizim Cumhurbaşkanımız ile sıkıntımız yok. Cumhurbaşkanımızın bizimle ilgili sıkıntıları olduğunu görmüyorum. Yatırımlarımızda, açılışlarımızda sağ olsun yanımızda oldu. Bizi kafa kafaya getirmek isteyen katman var." dedi.
"BURALARA ÇEKİLMESİ BENİ KAHREDİYOR"
Ali Koç, "Arap Türk işi falan değil bu. Bu işin buralara çekilmesi beni kahrediyor." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu olayla ilgili mektup yazdığını söyleyen Ali Koç, "Sayın Cumhurbaşkanımıza bir mektup yazdım. Devletimizin, hükümetimizin, bizi yönetenlerin gerçekleri bilmesini olmazsa olmaz olarak düşünüyorum. Konuyu izah ettik. Lütfen bize sorun dedim. Özel kalemini aradım. Bizleri, diğer paydaşları çağırın bir de bizden dinleyin. Başka ne yapabilirim. Kapısında yatacak halim yok. Son 2 günde oldu. Mektubu bugün gönderdim." ifadelerini kullandı.
"CUMHURBAŞKANIMIZIN ALAKASI YOK"
Ali Koç, "Tahmin etsek böyle bir şey, parçası olur muyuz? Bile bile lades olur mu! Yıllar sürmüş iki ülkenin ilişkisini normal seviyeye getirmek. Biz, bir diplomatik krizin niye kaynağı olalım ki. Sporun siyasetle ne alakası var. Cumhurbaşkanımızın hiçbir alakası yok. 'Cumhurbaşkanı istedi, zorladı' deniyor, hiçbir alakası yok. Rıdvan Dilmen'in sözlerini doğru kabul ediyorum 'Kulüpler kabul ettiyse gidin oynayın' demiştir." açıklamasını yaptı.
"CUMHURBAŞKANI İLE SORUNUMUZ YOK"
Fenerbahçe Başkanı, "Bizim Cumhurbaşkanımız ile sıkıntımız yok. Cumhurbaşkanımızın bizimle ilgili sıkıntıları olduğunu görmüyorum. Yatırımlarımızda, açılışlarımızda sağ olsun yanımızda oldu. Bizi kafa kafaya getirmek isteyen katman var." dedi.
"BURALARA ÇEKİLMESİ BENİ KAHREDİYOR"
Ali Koç, "Arap Türk işi falan değil bu. Bu işin buralara çekilmesi beni kahrediyor." ifadelerini kullandı.
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