Ali Koç: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gideceğiz'

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, Halil Umut Meler'e saldırının ardından gerçekleştirdikleri toplantının ardından sorunları çözebilmek adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gideceklerini açıkladı.



Ali Koç basın toplantısında TFF'ye bakış açılarını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a ilettiklerini söylerken;

"Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak toplantıya katıldı. Olayların buraya gelmesiyle ilgili iki sorun üzerinde duruldu. Adil rekabet ve finansal sorunlar. Sayın Bakanımızın TFF'ye bakış açımızı ve futbolun sorunlarını bizlerden dinlemesi çok önemliydi. Bugüne kadar sorunları TFF Başkanı'ndan dinleyen Sayın Cumhurbaşkanımızı, Adalet Bakanımızı ve İçişleri Bakanımızı ziyaret edeceğiz." açıklamasını yaptı.



Ayrıca Ali Koç, "Sorunlar giderilene kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı ile sık sık görüşülmesi gerektiğini tespit ettik. Sorunların giderilmesi için tüm inisiyatifi alacağız ve çalışmaları başlatacağız." dedi.





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