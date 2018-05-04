Akşam Gazetesi'nin haberine göre,

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Fenerbahçe camiası bugünlerde çok önemli bir zirveyi konuşuyor. Ali Koç ve kurmayları yarın bir değerlendirme toplantısı yapmak için bir araya geliyor. Bu önemli zirvede 'Çekilelim mi devam edelim mi?' sorusunun cevabı aranacak.Şu ana kadar gelen bilgiler Koç ve ekibinin tercihini 'Çekilmekten' yana kullanacağı şeklinde. Başkan Aziz Yıldırım'ın son dönemdeki çıkışları ve 'Bir dönem daha başkan olmak istiyorum. Ondan sonra ben yokum' sözleri Koç ve ekibinin geri adım atmasında önemli rol oynadı.F.Bahçe'nin tarihinde çok önemli bir yeri bulunan Yıldırım'ın karşısına rakip olarak çıkmanın şık olmayacağını görüşü var. 3 Haziran'da yapılacak seçimlerde Yıldırım'ın desteklenmesinin ve birlik görüntüsü verilmesinin daha doğru olacağı konuşuluyor. Aziz Yıldırım'ın 'Son kez adayım ve başkan olmazsam hapse girme tehlikesi var' yönündeki açıklamaları da üyelerin tavrında etkili olduğu belirtildi. Son yapılan Divan Kurulu toplantısında Yıldırım ve Koç bir araya gelerek birlik beraberlik mesajları vermişti.Yıldırım cephesinde ise seçim hazırlığı tam gaz sürüyor. Yıldırım futbol ve erkek basketbol takımının kazanacağı şampiyonluklarla üyelerin karşısına daha güçlü çıkmayı planlıyor. F.Bahçe lig, Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'ndan 2'sini alacağına inanıyor.