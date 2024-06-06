Ali Koç: 'Büyükekşi'nin karşısında olacağız'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Habertürk canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
Ali Koç, TFF seçimi için de konuştu ve aday olması durumunda Mehmet Büyükekşi'nin karşısında olacaklarını kaydetti.
Ali Koç'un sözleri şu şekilde:
"İBRA ETMEYECEĞİZ"
"Mehmet Büyükekşi aday olursa karşısındayız, ibra etmeyeceğiz. Burası Türkiye, tekrar seçilebilir, karşısındayız. Böyle bir sezon geçti, hiçbir şey olmamış gibi hayata devam ediyoruz."
"AZİZ YILDIRIM KİMİ EZMİŞ?"
"Aziz Yıldırım, 'Bize engel çıkarırlarsa ezeriz' diyor, kimi ezmiş. 7 senede 3 kere son hafta şampiyonluk alındı. 3 Temmuz oldu. Fenerbahçe'nin haklarını savunma konusunda bir yol haritamız var. Yaptıklarımız sonuç vermeyince dozajı artırdık. Fenerbahçe'nin en büyük gücü, en büyük zaafı. Fenerbahçe'nin caydırıcı gücü, birbirimizle uğraştığımız için yok."
Ali Koç, TFF seçimi için de konuştu ve aday olması durumunda Mehmet Büyükekşi'nin karşısında olacaklarını kaydetti.
Ali Koç'un sözleri şu şekilde:
"İBRA ETMEYECEĞİZ"
"Mehmet Büyükekşi aday olursa karşısındayız, ibra etmeyeceğiz. Burası Türkiye, tekrar seçilebilir, karşısındayız. Böyle bir sezon geçti, hiçbir şey olmamış gibi hayata devam ediyoruz."
"AZİZ YILDIRIM KİMİ EZMİŞ?"
"Aziz Yıldırım, 'Bize engel çıkarırlarsa ezeriz' diyor, kimi ezmiş. 7 senede 3 kere son hafta şampiyonluk alındı. 3 Temmuz oldu. Fenerbahçe'nin haklarını savunma konusunda bir yol haritamız var. Yaptıklarımız sonuç vermeyince dozajı artırdık. Fenerbahçe'nin en büyük gücü, en büyük zaafı. Fenerbahçe'nin caydırıcı gücü, birbirimizle uğraştığımız için yok."