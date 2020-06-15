Ali Koç: 'Bütçeyi düşüreceğiz, Obra isterse kalır'

Ali Koç, Fenerbahçe'deki geleceği merak edilen Zeljko Obradovic hakkında açıklamalarda bulundu.



"OBRADOVIC İSTERSE KALIR"



Ali Koç, Obradovic için; "Sayın Obradovic geldi, Gherardini ve Semih Özsoy ile yemekteler. Önümüzdeki sezonun ne olacağını konuşacağız. Obradovic burada kalmak istediği sürece kalabilir diye bir sözüm var, basketbol efsanesidir ve Fenerbahçelilerin kalbindeki yeri de bambaşkadır. Fenerbahçe Basketbol Kulübünün bütçesinin 30 milyonlar olması mümkün değil. Basketbolun açığı, futbolun açığının yarısı kadar. Bu yeni şartlar, hocamızın kalmak isteyeceği, liderlik yapmak isteyeceği şartlar ise, biz onun liderliğinde olmayı istiyoruz." dedi.



