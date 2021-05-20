Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bugün yapacağı basın toplantısı ile adaylığını açıklayacak.Haziran ayındaki seçimde tek aday olması beklenen Koç'un, bunun yanı sıra, sezon değerlendirmesi ve genel eleştirilere de cevap vereceği ifade edildi. Teknik direktör konusunun ise seçimden sonra netlik kazanacağı öğrenildi.Koç'un basın toplantısı, Ülker Stadı 1907 Tribünü'nde saat 15.00'te başlayacak.