Ali Koç: 'Bu zorlukların altından kalkacağız'

Basketbol, futbol, boks ve yelken dalları olmak üzere virüsün etkisinin şu ana kadar en çok Fenerbahçe kulübünde görülmesi, tedbirlerin artırılmasını sağladı.Bu duruma el koyan Başkan Ali Koç ve yönetimi, aldıkları acil tedbirlerle büyük bir yayılmanın önüne geçmeyi başardı.Ali Koç, bu dönemde camia olarak birlik olmak zorunluluğuna dikkat çekti,dedi.