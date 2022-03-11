Ali Koç: 'Bir tokatlamadığım kaldı'

"BİR TOKATLAMADIĞIM KALDI!"

"CİDDİ SORU İŞARETLERİ VAR!"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunurken, hakemler için alınan karar için de konuştu.Ali Koç, "Hakemlerin bile tavır aldığı MHK'ye karşı ne kadar sessiz kalmayı düşünüyorsunuz?" şeklinde gelen bir soruya, "Daha ne diyeyim ya? Bir tokatlamadığım kaldı. Daha ne diyeyim (Gülerek)" diye yanıt verdi.Fenerbahçe Başkanı, ayrıca hakem kararları için, "MHK'nin almış olduğu, TFF'nin onayladığı ve yürürlüğe koyduğu bir karardır. 10 haftalık sürecin nasıl geçeceği konusunda insanların kafasında ciddi soru işaretleri var. Bugünkü konuşmada teminatı veren MHK Başkanı'ydı. Bu kararı veren kurum, aynı zamanda bu kararın ve ileriye dönük olarak işleyişin sorumluluğunu üzerine almıştır. O kararı verip, sorumluluğu üzerine alan insanları da neden böyle bir karar aldınız diye eleştirmek de doğru ve sağlıklı bir bakış açısı olmaz. Kararı öneren kurul MHK, veren kurul TFF." sözlerini kullandı.