Ali Koç, bir kez daha Jesus ile masaya oturacak

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, pazartesi sabahı özel uçağıyla İspanya'nın başkenti Madrid'e uçtu.



Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; UEFA'nın düzenlediği bir organizasyonda yer alacak sarı-lacivertlilerin başkanı, burada gelecek sezonki FFP durumuyla ilgili önemli fikir alışverişlerinde de bulunacak.



JORGE JESUS İLE GÖRÜŞME



Başkan Koç'un Avrupa'ya yaptığı seyahatte, teknik direktör konusundaki en güçlü aday Jorge Jesus'la da bir görüşme yapması bekleniyor.



Teknik direktör kimin olacağını ve yeni sezon bütçesini UEFA'yla yapılacak görüşmelere göre belirlemek isteyen Ali Koç, bu görüşmelere çok önem veriyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ