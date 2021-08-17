Ali Koç, Beşiktaş ve Fenerbahçe PFDK'da

TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'in ilk hafta maçlarının ardından PFDK sevklerini açıkladı.



Ali Koç ve Fenerbahçe "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle, Beşiktaş ise saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat ile talimatlara aykırı hareket sebebiyle PFDK'ya sevk edildi.



İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA



BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 13.08.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Müsabakalarda Uygulanacak COVİD-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ın 3/3 ve 6/8 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 15.08.2021 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Müsabakalarda Uygulanacak COVİD-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ın 6/8 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ'un aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Müsabakalarda Uygulanacak COVİD-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ın 6/8 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



