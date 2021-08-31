Ali Koç: "Bazı futbolcular gitmem diye tutturdu"

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, bazı futbolcuların gitmek istemediğini dile getirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ali Koç: 'Bazı futbolcular gitmem diye tutturdu'
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31 Ağustos 2021 23:43
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli formayı giyen bazı futbolcuların takımdan ayrılmamak adına direndiğini ifade etti.

Bir Fenerbahçeli futbolcunun "gitmem" diye tutturduğunu ifade eden Ali Koç, Şu an yollarımızı ayıracağımız ama sorun çıkaran oyuncular var. Sorun çıkarana sorun çıkarırız. 1 tanesi için hatırı sayılır bonservis alıyorduk. Gitmem diye tutturdu. UEFA ile sorunlarımızı da çözecekti. Fakat, göstermiş olduğu tavır kabul edilebilir değil. Biz sakin bir şekilde, telkinlerde bulunduk fakat ben önce kalacağım, gitmem dedi. Maaşının iki misli paralar talep etti. Şimdi geldiğimiz noktada bir yere gidecek herhalde" dedi.

"Sorun yaratana biz de sorun yaratırız" diyen Ali Koç, "Şunu bilsinler, sorun yaratana sorun yaratırız. Böyle davranan başkaları olursa devre arasında nasıl teklif gelirse gelsin mayısa kadar otururlar. Sorun çıkartırsalar, sorun çıkartırım. Çift yönlü ilişki. Birkaç arkadaş iyi düşünsün. Bu iki taraf için de kaybet kaybet senaryosudur. Ancak kimse koca kulübü esir alamaz" şeklinde konuştu.


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