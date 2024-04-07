Ali Koç başkanlığı bırakmayacak mı? Yeni açıklama

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şanlurfa'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Ali Koç, başkanlığı bırakma kararı hakkında çarpıcı sözler sarf etti.

Haber; Sporx.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ali Koç başkanlığı bırakmayacak mı? Yeni açıklama
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Nisan 2024 20:57
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şanlurfa'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Ali Koç, başkanlığı bırakma kararı hakkında çarpıcı sözler sarf etti.

"YENİDEN GÖZDEN GEÇİRECEĞİZ"

İşte Ali Koç'un açıklamaları;

"Olağanüstü bir şey olmadığı takdirde demiştim. Olağanüstü bir şey bence şu an olmadı ama oraya doğru gidiyor. Yönetici arkadaşlarım bu kararın tekrar gözden geçirilmesi gerektiği konusunda haklı gerekçelerle baskı yapıyorlar. Bayramdan sonra bir daha ele alacağız."

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery