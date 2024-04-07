Ali Koç başkanlığı bırakmayacak mı? Yeni açıklama

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şanlurfa'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Ali Koç, başkanlığı bırakma kararı hakkında çarpıcı sözler sarf etti.



"YENİDEN GÖZDEN GEÇİRECEĞİZ"



İşte Ali Koç'un açıklamaları;



"Olağanüstü bir şey olmadığı takdirde demiştim. Olağanüstü bir şey bence şu an olmadı ama oraya doğru gidiyor. Yönetici arkadaşlarım bu kararın tekrar gözden geçirilmesi gerektiği konusunda haklı gerekçelerle baskı yapıyorlar. Bayramdan sonra bir daha ele alacağız."





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