Ali Koç: 'Başkanla tavla oynayan hakem var'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) dün Süper ve 1. Lig kulüp başkanlarına Video Asistan Hakemliği ile sunum yaptı, VAR odasında uygulamalı pozisyon değerlendirmeleri gösterildi.



Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin katılmadığı organizasyonda Başakşehir, Alanyaspor ve Adana Demirspor başkanları yer almadı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, beraberinde Teknik Direktör Jorge Jesus ile takım kaptanı kaleci Altay Bayındır'ı getirmesi dikkat çekti. VAR odasındaki uygulamadan önce kulüp başkanlarına yapılan sunumda Video Asistan Hakemleri sahneye davet edilerek kariyerleriyle ilgili bilgi verildi.



"En iyisi olmalıyız"



TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk hakemliğini iyileştirmek için her fedakarlığı yaptıklarını belirtirken, "Hakim, hakem ve hekim yaptıkları işte tarafsız ve ön yargısızdır. Üçüne de güvenmeliyiz. Biz hakemlerimize her imkanı sunuyoruz. Hata elbette olacaktır ama kötü niyet olduğunu düşünmüyoruz. VAR dünyada 29 ülkede uygulanıyor. Biz başarı anlamında en iyi yerde olmak istiyoruz. Haftaya İngiltere'ye gideceğim ve hakem danışmanımız Hugg Dallas ile İngiltere Futbol Federasyon Başkanı ile temaslarım olacak" ifadelerini kullandı.



VAR'dan sorumlu MHK üyesi Murat Ilgaz da sistemin işleyişi ve kurallarıyla ilgili olarak kulüp başkanlarına bilgi verdi. Görüntüler Avrupa'dan Daha sonra yedi VAR odasında kulüp başkanlarına uygulamalı olarak pozisyonlar ve değerlendirme yöntemleri anlatıldı. Özellikle ofsayt çizgisinin nasıl çizildiği ve hata payının yüzde bir olduğu aktarıldı. Yaklaşık 1.5 saat süren bu bölümde 12 VAR hakeminin yanı sıra, FIFA kokartlı kadın hakem Neslihan Muratdağlı da bulundu. Görüntüler ise Avrupa liglerindeki pozisyonlar üzerinden değerlendirildi.



"Başkanla tavla oynayan hakem var"



Her iki bölüme de ilgi gösteren ve sorular yönelten Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "Kulüp başkanı ile tavla oynayan hakem var. Böyle olmaz" sözü ilgi uyandırdı. Bu hakemin kim olduğu merak uyandırdı. Koç'un VAR odasındaki operatörlerin tarafsız olmadığı iddiasına, MHK üyesi Murat Ilgaz yayıncı kuruluşa bağlı operatörlerin hiçbir yetkisinin olmadığını ve son kararın VAR hakemleri tarafından verildiğini kaydetti. Toplantıdan son derece memnun kaldığını söyleyen Ali Koç, hakemlere de "yaptığınız işin ne kadar zor olduğunu biliyoruz" ifadelerini kulandı.





