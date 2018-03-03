'Ali Koç başkan olursa tribünler Kocaman'a rağmen dolar'

Habertürk Gazetesi yazarlarından Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkan olması durumunda Aykut Kocaman'a rağmen tribünlerin tıka basa dolacağını iddia etti.Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'a karşı güvensizlik, inançsızlık olduğunu ifade eden Çelikler, "İki derbi ile ilgili detaylı kritikleri maçların ardından yaptım. Özetleyelim: Lig derbisinde Beşiktaş skor olarak kazandı, oyun olarak da fark attı. O maçın ardından Beşiktaş morallendi, güveni tavan yaptı; şampiyonluk şarkıları söylenmeye başlandı. Rakibiyle aynı puanda bulunan F.Bahçe'de ise ciddi tepki oldu. Kırılgan bir hale gelindi yine karamsarlık bulutları sardı.edi.Ali Koç'un başkan olması durumunda Fenerbahçe'de taşların yerine oturacağını ima eden Çelikler, "İddia ediyorum. Yarın Ali Koç başkan olsun, Aykut Hoca'ya rağmen tribünler full olur takım da şampiyon olur. Çünkü sinerji geri gelir" ifadelerini kullandı.,