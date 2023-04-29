Ali Koç: "Başkan adayı bulun, seçime gidelim!"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, aday çıkması halinde sarı-lacivertli kulübün seçime gidebileceğini duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ali Koç: 'Başkan adayı bulun, seçime gidelim!'
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29 Nisan 2023 15:33
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertli kulübün Yüksel Divan Kurulu Nisan Ayı Olağan Toplantısında flaş bir açıklama yaptı.

Bazı Divan Kurulu üyelerine seslenen Ali Koç, başkan adayı bulmaları halinde seçime gitmeye hazır olduğunu söyledi.

Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, Divan Kurulu'ndaki bazı üyelere sert tepki göstererek "Kapı kapı dolaşıp, başkan arıyorsunuz! Bulun, genel kurula gidelim! Başkan adayı bulursanız, er meydanına ben geliyorum. Sabrım taşmaya başladı, bulana kadar da altımızı oymayın." ifadelerini kullandı.

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