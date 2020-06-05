Ali Koç: 'Aziz Yıldırım da açıklama yapacaktır'

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in 2010/2011 sezonu hakkında yaptığı açıklamalara yanıt veren Ali Koç, Özdemir'in sadece Fenerbahçe'ye değil, Aziz Yıldırım'a da saygısızlık yaptığını belirtti.TFF Başkanı'nın Aziz Yıldırım'a saygısızlık yaptığını belirten Ali Koç; "" dedi.Ali Koç açıklamalarının devamında; "" dedi.Nihat Özdemir konuyla ilgili açıklamasında; "" demişti.