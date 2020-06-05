Ali Koç: 'Aziz Yıldırım da açıklama yapacaktır'

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in 2010/2011 sezonu hakkında yaptığı açıklamalara yanıt veren Ali Koç, Özdemir'in sadece Fenerbahçe'ye değil, Aziz Yıldırım'a da saygısızlık yaptığını belirtti.
"AZİZ YILDIRIM'A SAYGISIZLIK"
TFF Başkanı'nın Aziz Yıldırım'a saygısızlık yaptığını belirten Ali Koç; "Bu sözler aslında, sadece Fenerbahçe camiasına değil. O zaman büyük bir mücadele veren, kulübümüzün liderliğini yapan başkanımız sayın Aziz Yıldırım, yani Nihat Bey'in de dostu olan kişiye karşı da yapılmış büyük bir saygısızlıktır." dedi.
Ali Koç açıklamalarının devamında; "Aziz Yıldırım da tez zamanda bu konuyla ilgili açıklamalar yapacaktır. Bundan hiçbir şüphem de yoktur. Bu söylemler maksadını aşmıştır. Bu akşam üstü yapılan açıklamalar da rezalettir. Biliyorum, çok tepki var." dedi.
NİHAT ÖZDEMİR NE DEMİŞTİ?
Nihat Özdemir konuyla ilgili açıklamasında; "2010-11 sezonunu yaşadık, 9 sezon geride kaldı. 9 senedir herhangi bir şekilde şike olayına rastlamadık. Amatör liglerde de şikayetler geliyor, Etik Kurulumuz inceliyor. Bunlarla ilgili herhangi bir şey yakalayamadık ama yakaladığımız zaman meselenin üzerine gideriz." demişti.
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"AZİZ YILDIRIM'A SAYGISIZLIK"
TFF Başkanı'nın Aziz Yıldırım'a saygısızlık yaptığını belirten Ali Koç; "Bu sözler aslında, sadece Fenerbahçe camiasına değil. O zaman büyük bir mücadele veren, kulübümüzün liderliğini yapan başkanımız sayın Aziz Yıldırım, yani Nihat Bey'in de dostu olan kişiye karşı da yapılmış büyük bir saygısızlıktır." dedi.
Ali Koç açıklamalarının devamında; "Aziz Yıldırım da tez zamanda bu konuyla ilgili açıklamalar yapacaktır. Bundan hiçbir şüphem de yoktur. Bu söylemler maksadını aşmıştır. Bu akşam üstü yapılan açıklamalar da rezalettir. Biliyorum, çok tepki var." dedi.
NİHAT ÖZDEMİR NE DEMİŞTİ?
Nihat Özdemir konuyla ilgili açıklamasında; "2010-11 sezonunu yaşadık, 9 sezon geride kaldı. 9 senedir herhangi bir şekilde şike olayına rastlamadık. Amatör liglerde de şikayetler geliyor, Etik Kurulumuz inceliyor. Bunlarla ilgili herhangi bir şey yakalayamadık ama yakaladığımız zaman meselenin üzerine gideriz." demişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın