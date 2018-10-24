Ali Koç ateşi yaktı! 'Lefter'in hakkını istiyoruz!'

Üç aydır yönetici Metin Sipahioğlu önderliğinde belge ve arşiv taraması yapan sarı lacivertliler, kampanyayı başlattı.Kulübün resmi internet sitesi 'fenerbahce.org'da, 'Futbolda 28 Türkiye Şampiyonluğumuz' başlıklı özel bir bölüm açılarak, sarı lacivertlilerin 1959 yılından önce kazandığı şampiyonlukların haber ve fotoğraflarının yer aldığı gazete sayfalarının görüntülerine yer verildi.Beşiktaş'ı örnek gösterecekler Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nun konu ile ilgili argümanlarının detaylı olarak anlatıldığı bölümde, 1959 yılından önceki şampiyonlukların neden geçerli sayılması gerektiği 'Karşı Tez' ve Cevap' şeklinde ifade edildi. Başkan Ali Koç'un büyük önem verdiği bu konuda sarı lacivertlilerin elini güçlendiren en önemli olay, Beşiktaş'ın 1959 yılı öncesi şampiyonluklarından 2 tanesini merhum Cenk Koray'ın gayretleri sonucu almış olması. Siyah beyazlılar söz konusu 2 şampiyonluğu, 1955-56 sezonundan itibaren düzenlenen Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda oynadıkları için aldı. 'fenerbahce.org'daki açıklamada, 1956'dan önceki yıllarda bu kupanın olmamasının kendileriyle ilgili olmadığını ve bu durumun adaletsizliğe yol açtığını ifade etti.Fenerbahçe'nin resmi sitesindeki 'Futbolda 28 Türkiye Şampiyonluğumuz' başlıklı sayfanın 'Sonuç' bölümünde şu ifadeler yer aldı. "Dünyanın önde gelen ülkeleri, bizzat ülke futbol federasyonunun oynattığı, ülke şampiyonunu belirleyen tüm ulusal şampiyonaları, şampiyonluk sayıları içinde saymaktadır. Tek önemli kıstas, bu şampiyonaların, ülke futbol federasyonu nezdinde oynatılmış olması ve şampiyonaların bölgesel değil ulusal şekilde düzenlenmesidir. Fenerbahçe'nin 9 şampiyonluk kazandığı Milli Küme ve Türkiye Futbol Birinciliği de, bu ülkenin futbol federasyonu tarafından tertiplenmiş, kupaları futbol federasyonumuz tarafından verilmiştir. Bahsedilen organizasyonlarda şampiyonluğu olan sadece Fenerbahçe de değildir. Bu organizasyonları şampiyonluk hesaplarına dahil etmemek, Türk futbolunun tarihine yapılmış büyük bir haksızlıktır. Son olarak unutmayalım ki, Baba Hakkı'ları, Süleyman Seba'ları, Cihat Arman'ları, Fikret Kırcan'ları, Lefter Küçükandonyadis'leri, Gündüz Kılıç'ları, takımlarımızın ve ülkemizin efsaneleri yapan, bu şampiyonluklarda attıkları goller, kazandıkları kupalardır."