Ali Koç: "Atatürk Stadı için görüşmelere başladık"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, stadının adının Atatürk Stadı olarak değiştirilmesi hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ali Koç: 'Atatürk Stadı için görüşmelere başladık'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Kasım 2023 11:45
Son güncelleme 10 Kasım 2023 11:46
Fenerbahçe Kulübü, stadın dışına yapılan Atatürk portresinin açılışını gerçekleştirdi. Başkan Ali Koç, stadının adının değişikliğiyle ilgili açıklama yaptı.

Kadıköy'de Şükrü Saracoğlu Stadı'nın adının Atatürk Stadı olarak değiştirilmesiyle ilgili konuştu.

Ali Koç yaptığı açıklamada "Atatürk Stadı için devletimizle gerekli görüşmelere başladık. Beklentimiz, bu kararımızda bizi desteklemeleridir. Yönetmelik var, ancak İstanbul da herhangi bir şehir değildir. Anadolu Yakası, pek çok şehirden daha büyüktür. Anadolu Yakası'na da Atatürk isimli bir stat yakışır. Bunun da en doğal yeri, Fenerbahçe'nin stadıdır." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Fenerbahçe Kulübü, stadın dışına yapılan Atatürk portresinin açılışını gerçekleştirdi.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery