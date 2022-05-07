Ali Koç: 'Arda Güler sezonu kapattı'

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş derbisi öncesinde sakatlıklarla ilgili açıklamalarda bulundu.



Sarı-lacivertlilerin başkanı, 17 yaşındkai genç futbolcu Arda Güler'in sezonu kapattığını açıkladı.



Ali Koç yaptığı açıklamada "Son dönemde garip şeyler oluyor. Dün Arda Güler sezonu kapadı. Fazla idmandan stres durumu oldu. Kim Min-Jae ayağındaki kronik sıkıntıdan Kore'ye gitmek zorunda kaldı. Pelkas, Szalai, Crespo... Osayi'de de sıkıntı var." ifadelerini kullandı.



Beşiktaş derbisine gitmeyeceğini söyleyen Ali Koç "Kendi kendime garip bir totem yaptım, maçlara gitmiyorum ve bu sezon böyle gidiyor. Ancak inşallah şampiyonluğu aldığımızda soyunma odasında olacağım." şeklinde konuştu.





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