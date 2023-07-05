Ali Koç: 'Arda Güler kalmayacak!'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Arda Güler ile ilgili soruya yanıt verdi. Sarı-lacivertlilerin başkanı, Arda Güler'in gelecek sezon Fenerbahçe'de olmayacağını duyurdu.
İşte Ali Koç'un açıklamaları:
"Milyonlarca Fenerbahçe taraftarı, Arda'yı bağrına bastı. Deplasman gittiğimiz şehirlerde de ne kadar bir sempatiye sahip olduğunu biliyoruz. Milyonlara süreci anlatmamız lazım. Onlar da bilmeyi hak ediyor. Süreç sonuçlanmadı. Süreç bittikten sonra bütün gelişmeleri, detaylı bir şekilde anlatma borcum var."
"ALLAH HAYIRLISINI YAZSIN"
"Arda'nın bu kadar istenmesi, Türk futbolunun gururudur. Arda ne yaparsa yapsın... Birçok genç yolladık yurt dışına ama hepsi geri dönüyor. Ne olursa olsun, Allah en hayırlısını yazsın."
"ARDA, FENERBAHÇE'DE OLMAYACAK"
"Net bir şey söyleyebilirim. Arda, Fenerbahçe'de kalmak istemiyor. Fenerbahçe'de kalma imkanı yaratan teklifler vardı, ona da saygı duymak lazım. Hangi şartlarda ayrılacağı netleştikten sonra gerekli açıklamaları yapacağım. Arda gelecek sezon Fenerbahçe'de olmayacak."
İSMAİL KARTAL'IN CEVABI
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal da imza töreninde Arda Güler ile ilgili gelen soruya yanıt verdi.
İsmail Kartal, "Arda Güler çok yetenekli, gelişim içerisinde. Yükselen bir trendi var. Arda Güler artık bir figür. Dünyanın en büyük kulüpleri ilgileniyor." dedi.
"HAYIRLISI NEYSE O OLSUN"
"Başkanımız ile görüştü." diyen İsmail Kartal, "Yurt dışından isteyenler var. Fenerbahçe ve Arda Güler için hayırlısı neyse, o olsun. Başkan ve yöneticilerimiz kararı verir." açıklamasını yaptı.
İşte Ali Koç'un açıklamaları:
"Milyonlarca Fenerbahçe taraftarı, Arda'yı bağrına bastı. Deplasman gittiğimiz şehirlerde de ne kadar bir sempatiye sahip olduğunu biliyoruz. Milyonlara süreci anlatmamız lazım. Onlar da bilmeyi hak ediyor. Süreç sonuçlanmadı. Süreç bittikten sonra bütün gelişmeleri, detaylı bir şekilde anlatma borcum var."
"ALLAH HAYIRLISINI YAZSIN"
"Arda'nın bu kadar istenmesi, Türk futbolunun gururudur. Arda ne yaparsa yapsın... Birçok genç yolladık yurt dışına ama hepsi geri dönüyor. Ne olursa olsun, Allah en hayırlısını yazsın."
"ARDA, FENERBAHÇE'DE OLMAYACAK"
"Net bir şey söyleyebilirim. Arda, Fenerbahçe'de kalmak istemiyor. Fenerbahçe'de kalma imkanı yaratan teklifler vardı, ona da saygı duymak lazım. Hangi şartlarda ayrılacağı netleştikten sonra gerekli açıklamaları yapacağım. Arda gelecek sezon Fenerbahçe'de olmayacak."
İSMAİL KARTAL'IN CEVABI
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal da imza töreninde Arda Güler ile ilgili gelen soruya yanıt verdi.
İsmail Kartal, "Arda Güler çok yetenekli, gelişim içerisinde. Yükselen bir trendi var. Arda Güler artık bir figür. Dünyanın en büyük kulüpleri ilgileniyor." dedi.
"HAYIRLISI NEYSE O OLSUN"
"Başkanımız ile görüştü." diyen İsmail Kartal, "Yurt dışından isteyenler var. Fenerbahçe ve Arda Güler için hayırlısı neyse, o olsun. Başkan ve yöneticilerimiz kararı verir." açıklamasını yaptı.