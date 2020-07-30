'Ali Koç Ankaragücü'ne yardımcı olmak için söz vermiş'

Erman Toroğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Ankaragücü Başkanı ile arasındaki görüşüldüğü iddia edilen bir konuyu gündeme taşıdı.



Fatih Mert ile uzun süre önce görüştüğünü söyleyen Toroğlu, Ali Koç'un Fatih Mert'e sezon sonunda küme düşmeme konusunda kendilerine yardımcı olacaklarını söylediğini iddia etti. Ali Koç'un bu konuşmayı yalanlayıp yalanlamacağını beklediğini söyleyen Toroğlu bu gelişmeyi söylemeyi düşünmediğini ancak küme düşmememe kararlarının ardından açıkladığını belirtti.



Erman Toroğlu'nun sözleri şu şekilde:



"Epey oldu, Ankaragücü Başkanı Fatih Mert ile konuşmuştum. 'Hocam, Ali Koç sezon sonu düşme olayının olmaması için bize yardım edeceğini söyledi' dedi. Söylemeyecektim ama yeri geldi."



