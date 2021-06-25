Ali Koç: "Allah'ın izniyle de şampiyon olacağız"

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç şampiyonluk hakkında açıklamalar yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ali Koç: 'Allah'ın izniyle de şampiyon olacağız'
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25 Haziran 2021 19:32
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün önümüzdeki sezon şampiyon olacağını ifade etti.

HEPİMİZ MUTLU OLACAĞIZ

"Önümüzdeki sezondan başlamak üzere hepimizin mutlu olacağı bir dönem yaşayacağız. Zaman zaman suçluyorsunuz, masaya yumruğunuzu vurmuyorsunuz diyorsunuz, haklı olabilirsiniz ama Sivas maçında yaşadığımız hayal kırıklığı yaşamasaydık doğru hareketle şampiyon olabildiğimizi herkese gösterecektik."

SAHADA ŞAMPİYONLUK ALACAĞIZ

"Şampiyonluğun sadece sahada yakalandığı günlere göreceğiz. O zamana kadar da değişim başlamıştır. Belirli başlı kulüpler istediği gibi eskisi kadar kuvvetli değildir, talepkar değildir. Ben bunu görüyorum ama daha da gidecek yolumuz var."

ALLAH'IN İZNİYLE OLACAĞIZ

"Biz önümüzdeki sene şampiyon olmak zorundayız, Allah'ın izniyle de şampiyon olacağız"


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