Ali Koç: 'Ağaoğlu orada olduğu müddetçe yokuz'

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığı devam ettiği müddetçe toplantılara katılmayacağını açıkladı.



Ali Koç, "Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olduğu sürece toplantılara katılmayacağız." dedi.



"Ahmet Bey'in şahsıyla problemim yok." ifadelerini kullanan Ali Koç, "Böyle bir pankarta izin veren kişi, kulüplerin başında olamaz." ifadelerini kullandı.



TRABZON'DA AÇILAN PANKART!



"Silah namlusu ucunda Fenerbahçe'yi temsil eden bir görselle tüm Türkiye'ye mesaj verdiniz, 7 yıl önce içinde 39 kişinin olduğu Fenerbahçe Takım Otobüsü'ne hem de Trabzon il sınırında yapılan, herkesi öldürmeye çalışan, belki de ülkemizi karıştırmayı hedefleyen, bize göre burada da FETÖ'nün parmağı var ve hala faili meçhulu olan, Türkiye'de faili meçhul olaylar var ama bu derece önemli bir olayda yok. Açtığınız pankart ile bu olaya sahip çıktınız. Konusu suç teşkil eden, bu pankartı oraya asanlar, bu cesareti nereden buluyorsunuz, amacınız nedir? Kulüp yönetiminin bu durumdan haberinin olmaması söz konusu değildir. Federasyon temsilcisinin haberi olmaması, üstlerine bilgi vermemesi mümkün değildir. O sürecin nasıl işlediğini biz de biliyoruz."



"Bu yapılan kural ve hukuk tanımazlığın kendini ayrıcalıklı hissetmenin bir başka örneğidir. Kendi taraftarına silahsız sevinin çağrısında bulunup, o maçta silahlı bir pankart asmak tam bir akıl tutulmasıdır. Hiç mi sorumlu, aklı selim insan yoktu o gün orada?"



"DEVASA PAÇAVRA BİR PANKART"



"Bizim stadyumda 12 yaşında bir çocuk, yabancı dilde Ferdi formanı alabilir miyim yazdığı pankart ne dediği anlaşılmadığı için alınmamıştır. Bir de bu devasa paçavra pankarta bakın. Şimdi İstanbul'da istinasız uygulanan kurallar, söz konusu Trabzon olunca kural tanımazlık acaba bizim bilmediğimiz bir kural mı var. Emniyetin kuralları şehirlere göre farklı mı işliyor? Oradaki yetkililer kuralları uygulama konusunda çekiniyor ya da korkuyorlar mı? Çekiniyorlarsa kimden çekiniyorlar?"





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