Ali Koç: "Adil bir ikinci yarı olsun"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "adil bir rekabet ortamının sağlandığını hissettiğimiz bir ikinci yarıyı yaşayalım" dedi.

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Ali Koç: 'Adil bir ikinci yarı olsun'
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27 Aralık 2024 14:08
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni yıl öncesi Ekol TV'ye flaş bir açıklama yaptı.

"Fenerbahçe taraftarına, camiaya yeni yıl mesajınız var mı?" sorusunu cevaplayan Ali Koç, "Sadece Fenerbahçe taraftarına değil, yeni yıl herkes için sağlıklı ve huzurlu olsun." dedi.

Açıklamalarına devam eden Ali Koç, "Ülkemizin refahı, birlik ve beraberliğin, huzurun arttığı, insanların aileleriyle bol bol vakit geçirebildiği bir yıl olsun. Sportif açıdan da adil bir rekabet ortamının sağlandığını hissettiğimiz bir ikinci yarıyı yaşayalım. Önümüzdeki sezondan itibaren de çok daha eşit şartlarda bir futbol rekabet ortamı yaratalım isterim." ifadelerini kullandı.

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