Ali Koç açıkladı! Mesut'u getiren o konuşma

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mesut Özil'in imza töreninde transferin nasıl başladığını kronolojik olarak aktardı.



İşte Acun Ilıcalı'nın bir yaz günü Ali Koç ile yaptığı sohbetle başlayan transfer süreci:



"Mesut Özil'in kariyerini konuşacak kişi ben değilim, zaten herkes tanıyor. Hepimiz pek çok kez Fenerbahçe sevgisini, sevdasını, çocukluğundaki aşkını biliyoruz, bunu değişik yerlerde sık sık dile getirdi. Bu hikayenin başlangıç tarihi 7 Haziran 2019, Mesut'un evlenme tarihi. Tanışmadığımız için beni çağırmamıştı. Büyük aşkını evlilikle taçlandırdı. Sayın Acun Ilıcalı o gün bir tweet attı, 'İnşallah bu sene vatan hasretin sona erer' dedi. Bu tweet, binlerce Fenerbahçe taraftarının arzusunun fitilini ateşledi.



"ATEŞ 20 HAZİRAN'DA YANDI"



"Mesut Özil'in transferinin ateşi 20 Haziran 2019'da yaptığımız WinWin kampanyasında başladı. Biz o gün aslında yeni bir hikayeyi başlatmışız. Bu hikayenin pek çok kahramanı ve emek harcayanı oldu. Tüm bunların ötesinde Acun Ilıcalı'nın maddi ve manevi desteği oldu. Kendisi bugün aramızda değil, sevgi ve selamları var. Bağlantı yapacaktık ama saat problemi olduğu için 'Yapmayalım' dedi."



"ACUN 'BAŞKAN GETİRELİM' DEDİ"



"Bir yaz günü Acun'la konuşuyorduk, 'Başkan dedi, Mesut'un sözleşmesi seneye bitiyor ve Ocak ayından itibaren yeni sene için imzalayabilir. Seneye Haziran'da Fenerbahçe'ye kazandıralım' dedi. Ben de 'Nasıl yapacağız, maliyeti nasıl karşılayacağız' dedim. Acun dedi ki, 'Mesut sadece futbolcu değil, müthiş ticari potansiyeli var, biz bunu yapabiliriz' dedi. Ben de 'Gelecekse Ocak'ta gelsin' dedim. O da 'Birkaç ay sonra Exxen'i açıklayacağım ve dünyaya yaymak istiyorum, hedefime ulaşmamda Mesut'un da katkısı olacağına inanıyorum' dedim. Biraz düşündük ve Kasım ayında işler somutlaşmaya başladı.



"MENAJERİ ERKUT İLE KONUŞTUK"



"Kasım ayında menajeri Erkut ile konuştuk. Bu transferin çok daha olası olmaya başladığına inandım. Neden inandım? Erkut dedi ki, 'Bir gün Fenerbahçe'de oynamak istiyor ve bunu 35-36 yayında istemiyor. Fırsat doğuyor, kısa sürede görüşmemizde fayda var' dedi. 8 Aralık'ta Mesut Özil sorusu soruldu. Ben de 'Gerçekleşmesi zor ama gerçekleşirse, bir rüya gerçekleşir' demiştim."



"8 ARALIK'TA LONDRA'YA GİTTİK"



8 Aralık'ta Londra'ya gittik. Hatta yöneticiler, ben, Emre ve Acun ayrı ayrı zamanlarda yola çıktık ki bilinmesin, duyulmasın istedik.



"ARSENE WENGER İLE MESUT'U KONUŞTUM"



Londra'da Arsene Wenger ile görüştüm, 'Bugün Mesut nasıl? Sakatlığı var mı, fit mi? Bize gelirse tepeden bakar mı?' diye sordum. Sonra Erol Hoca, Wenger ile telefonda görüştü ve sorularını sordu. 10 Aralık'ta Londra dışında bir yerde, bir dostumuzun evinde buluştuk. Zamanında Arsenal'in büyük transferleri bu evde yapılmıştı.



"OTURDUK, KONUŞTUK, DERTLEŞTİ"



Mesut'la oturduk, konuştuk, dertleştik. Mesut, Fenerbahçe'de oynama hayallerinden bahsetti.



"PARAYI DERT ETMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ"



Maddi konuları sorun etmeyeceğini söyledi. İş, dönüşü olmayan bir yola girdi. Detay görüşmeler başladı, pürüzler giderildi. Mesut ile Arsenal arasındaki süreç tamamlandı ve huzurlarınızda, karşınızdayız.



