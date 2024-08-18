Ali Koç'a saldıran şahsa ev hapsi cezası

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasında, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u iterek düşüren zanlıya ev hapsi verildi

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ali Koç'a saldıran şahsa ev hapsi cezası
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18 Ağustos 2024 13:20
Son güncelleme 18 Ağustos 2024 14:36
Ali Koç, Göztepe maçında yaşanan olayda kendisini iten kişi ve ihmali bulunan tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bunun üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şubesi ekipleri, Koç'u saha kenarında yürüdüğü sırada iterek düşüren Fatih Özkan'ı gözaltına aldı.

Şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgusu sonrası tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı, ev hapsiyle cezalandırıldı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ali Koç'a saha içinde saldıran şahıs ifadesinde "Ali Koç'u saha dışına çıkartmak istedim. Yerler ıslaktı. Hızımı ayarlayamadım. İstemeden, sert ittim. Yaralama kastım yoktu" sözlerini sarf etti.

 

 
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