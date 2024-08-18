Ali Koç'a saldıran şahıs gözaltına alındı

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u iterek düşüren zanlı gözaltına alındı ve tutuklama talebiyle Nöbetçi Mahkemeye sevk edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ali Koç'a saldıran şahıs gözaltına alındı
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18 Ağustos 2024 10:30
Son güncelleme 18 Ağustos 2024 12:20
Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u iterek düşüren zanlı gözaltına alındı.

Ali Koç, Göztepe maçında yaşanan olayda kendisini iten kişi ve ihmali bulunan tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bunun üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Koç'u saha kenarında yürüdüğü sırada iterek düşüren Fatih Özkan'ı gözaltına aldı.

Sezgin Gelmez'in aktardığı son gelişmeye göre; Savcılık, Nöbetçi Mahkeme'ye başvurarak şahsın tutuklanmasını talep etti.

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