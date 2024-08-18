Ali Koç'a saldıran şahıs gözaltına alındı

Ali Koç saha kenarında yere düştükten sonra tribünden bir kişi sahaya girerek saldırdı. Ali Koç'a saldıran akreditasyon kartlı şahıs gözaltına alındı.



Halktv'nin haberine göre; Görevli olduğu öğrenilen saldırgan Ali Koç'u yere düşürdü. Kimliği ortaya çıkan Fatih Özkan gözaltına alındı.





YÖNETİCİ DEĞİL GÖREVLİ



DHA'nın servis ettiği habere göre; Fatih Özkan'ın Göztepe'de resmi bir yönetici olmadığı sadece görevli olduğu açıklandı.



'KASTEN ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS'TEN YARGILANDI



Halk TV'deki haberin detayında, Ali Koç'a arkadan ittirerek müdahalede bulunan, saldırgan Fatih Özkan'ın Göztepe - Altay maçında çıkan olaylardan sonra kasten öldürmeye teşebbüs suçuna yardımdan yargılandığı ortaya çıktı.



Göztepe ve Altay arasında oynanan derbide, Altay tribünlerinden atılan işaret fişeği ile Göztepeli taraftar Mehmet Çakır yaralanmıştı. Konuyla ilgili yürütülen soruşturmada savcılık Fatih Özkan hakkında 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçuna yardımdan cezalandırılması istemişti.





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