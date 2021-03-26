Ali Koç, 33 ayda 6 hoca değiştirdi!

3 Haziran 2018'de Fenerbahçe Başkanlığı'na seçilen Ali Koç'un, kongre öncesi en önemli vaatlerinden biri istikrardı. "Her sene teknik direktör değiştirilerek başarılı olunmaz" diyen Koç, başkanlık döneminde bu sözünü yerine getiremedi.İlk olarak büyük umutlarla takımın başına getirilip 3 yıllık sözleşme imzalanan Phillip Cocu dahil, teknik direktörlük görevine getirilen Erwin Koeman, Zeki Murat Göle, Ersun Yanal, Tahir Karapınar ve Erol Bulut, beklenen başarıya ulaşamadıkları için yollar ayrıldı.Erol Bulut'un ayrılmasıyla birlikte bu sezon Süper Lig'de görevinden ayrılmak zorunda kalan teknik direktör sayısı 28 oldu.