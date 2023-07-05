Ali Koç: "3 yıldız transferi yapacağız"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İsmail Kartal'ın imza töreninde transfer açıklaması yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ali Koç: '3 yıldız transferi yapacağız'
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05 Temmuz 2023 17:17
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transferle ilgili gelen soruya yanıt verdi.

Ali Koç, "Transferde bütün cephaneliği kullanmak istiyoruz. Bankalar Birliği'ne ana parayı ödeme dönemi başlıyor. Bulacağımız sponsorlarla 2-3 tane tartışmasız takımın kalitesini arttıracak, belli bir rakamın üstünde yatırım gerektiren oyunculara odaklandık. Bu sene biraz daha bonkör olacağız. 2 bölgeyi halledersek, öbürleri için zaman kazanacağız." dedi.

"HAYAL ETTİĞİMİZ YILDIZLARI ALACAĞIZ"

Fenerbahçe'nin başkanı, "Ağustos için daha iyi imkanlar doğacaktır. Michy Batshuayi için 12 milyon euro istediler. 1.5 ay sonra 3,5 Milyon euroya aldık. Bu sene hayal ettiğimiz yıldız transferlerini yapacağız. Hocanın istemediği oyuncuları göndermek de çok önemli." ifadelerini kullandı.

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