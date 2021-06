Ali Koç: '3 Temmuz için TFF'ye dava açacağız'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 3 Temmuz süreciyle ilgili HaberTürk yayınında flaş açıklamalar yaptı.



İşte Ali Koç'un açıklamaları:



"Çok şükür bu kararlar çıktı, çok geç çıktı. 5 branşta şampiyon olmuş, sportif ve finansal açıdan rakiplerin fersah fersah önünde belki 1 sene böyle gitsek ara kapanmayacak kadar önde. Galatasaray'ın şampiyonlukları ile bizim şampiyonluklarımızın hangi döneminde olduğuna bakın. Bir sabah uyandık, her şeyimiz saldırı altındaydı. Ne olduğunu anlayamadık. Devletin kurumlarının bilfiil içinde olduğu. 3 sene bizim avukatlarımız bu belgelere, bilgilere ulaşamadı, akşam birileri çıktı televizyona o işin bayraktarlığını yaptılar. Fenerbahçe müthiş bir itibar suikastine uğradı. Manevi anlamda yaşadığı itibarına, markasına gelen zararı hiçbir şekilde maddiyatla ölçülmesi sözkonusu değildir. İşin maddi tarafı oldu."



"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİTMEMİZ ENGELLENDİ"



"Şampiyon kadromuzdan feragat etmek zorunda kaldık. Şampiyonlar Ligi'ne gitmemiz engellendi.Zincirleme sıkıntıları yaşayarak bugüne geldik. Maddi açıdan ölçülebilen tarafları var, ölçülmeyen tarafları var. Oyuncuların markasının parlaması, Fenerium, Şampiyonlar Ligi vs. Ondan sonra belimizi doğrultamadık. Üstüne bir de çok ciddi yönetimsel hatalar yaptık. Evet 3 Temmuz çok kötü yaptı bizi. Biz bu kulübü devraldığımızda UEFA'nın yayınlarında 2020 yılı raporunda, 2018 verileri alarak, tesadüfen bizim başladığımız döneme geliyor. Bize laf ediyorlar da, bu tablo UEFA'nın hazırladığı tablo. 'Bu tablo Avrupa'nın finansal açıdan en kötü takımı Fenerbahçe'dir' diyor, 2018 sonu itibariyle. Oraya baktığımız zaman 1'den 20'ye 2018 net borçluluğu gösteriyor. Fenerbahçe 334 milyon Euro ile 6. en borçlu kulüp. Daha da önemlisi sadece 1 kulüp var diyor Avrupa'da; net borcu varlıkların üstünde. Yani bizim borcumuz varlığımızın 1.2 misli. Avrupa'da o dönem başka hiçbir kulüp yok. Soldan ikinci kolona baktığınızda net borçluluğu gelirimizin 2.9 misli. Bizden bir tek kötü kulüp daha var Lille. Buna böyle baktığımız zaman bizim ne devraldığımızı biz söylemiyoruz. 3 Temmuz bize çok büyük zararlar verdi. Maddi ve manevi. Batı'da Fenerbahçe lekelendi. Fenerbahçe'nin masuniyet karinesi yerle bir edilmiş, bunlara bakmıyorlar."



"'FENERBAHÇE ŞİKE YAPTI' DİYEN FETÖ'YE HİZMET ETMEKTEDİR!"



"UEFA'nın baş hukukçusuna anlatmaya çalışıyordum. Adam 'Niye cezaevindeler o zaman' diyordu. Ben de demiştim 'Türkiye'de cezaevindekilerin yüzde 56'sı suçsuz, beraat ediyorlar'. Fenerbahçe tarihine altın harflerle yazılacak bir süreçten geçti. Dimdik ayakta durdu. Başkanı, yöneticeleri içeride, bizler, taraftarlar dimdik ayakta durduk. Devletin kılcal damarlarına sızmış, medyasıyla köpürtmüş. Fenerbahçe'yi rezil etmiş, suçlamış. Fenerbahçeli çocukların okula giderken psikolojisini bozmuş bir yapıya dimdik ayakta durduk. TSK'ya yapılanlar da var. Bunları ilk püskürten, duvara çarptıran Fenerbahçe'dir. Bunun bir değeri, kıymeti olmalıdır. Bugün halen 'Fenerbahçe şike yaptı' diyenler FETÖ'ye hizmet etmektedirler. İşlerine gelince kumpas, Fenerbahçe'ye gelince 'şike yaptı' yok öyle bir şey."



"AĞUSTOS'UN SONUNA KADAR SÜREMİZ VAR"



"Ağustos'un sonuna kadar hamlemizi yapmak durumundayız, süre doluyor. Hukuken başlatacağımız şeyler var. O zaman öyle kurgulandı ki, UEFA devre dışı zaten. Oraya çökmüş birkaç isim var. Onları hatırlatacağız. Medyada şakşak yapan, bugün en büyük FETÖ karşıtı gözüken kimseler var. Biz bunu unutmayacağız, unutturmayacağız."



"DAVA AÇACAĞIMIZ BİR NUMARALI YER TFF'DİR"



"Burada bir numara dava açacağımız yer Türkiye Futbol Federasyonu'dur. UEFA akıllı, müfettişi "Ben Türkiye'ye geldim. Lütfi Arıboğan karşıladı, yanında İlhan Helvacı vardı. Sordum 'Yüzde 1 bile ihtimal yok mu yapmadıklarına dair' diyor. Yok diyorlar. Muz cumhuriyeti mi burası? Avrupa'dan gelmiş adamı savcıya götürüyorsunuz. Sizin pisliğinizi meşru kılmak için. Bu nasıl TFF! 'Siz bize mektup yollayın biz bu kararı alalım, biz bu kararı alırsak can güvenliğimiz tehlikeye girer' diyor. Bu adamlar hala sokakta geziyor. Bir tanesi utanmadan Basketbol Federasyonu'na adaylığını koymuştu. Bu adamlar UEFA'yı şüpheye düşürüp bu kararı aldılar. Terbiyesiz adam! Ya bilerek, ya bilmeyerek bu örgüte hizmet ettiler ve Fenerbahçe'yle Galatasaray'ı, Fenerbahçe ile Trabzonspor'u birbirine düşürdüler. Ben Fenerbahçe Spor Kulübü taraftarı olmaktan onur duyuyorum. Hiçbir zaman affedemeyeceğim benim o dönemki dava arkadaşlarım, seçim öncesi beni FETÖ'cü imasında bulundu. Bunu hiçbir zaman kabul etmeyeceğim."



"FİNANSAL AÇIDAN MÜTHİŞ YANLIŞLAR YAPILDI AMA 3 TEMMUZ OLMASA..."



"Biz çok büyük hasar gördük, darbelendik. Fenerbahçe'nin bugünkü mali konusu sadece 3 Temmuz'da yaşananlardan dolayı dersek baka bir gerçeği gözardı etmiş oluruz. Finansal olarak müthiş yanlışlar yapıldı. Biz tabii ki 3 Temmuz olmasa bambaşka yerlerde olacaktık. Bizim dava ise dava, helalleşme ise helalleşme. Artık bu örgütü püskürten bu kulübün bu konuda yaptığı hizmet gözardı edilemez. Bizler dimdik dururken kimler ne cefalar çekti. Ne taraftarlar yaralandı, ne gazlar yedik. Biz o sene de şampiyon olacaktı. Daha maç başlamadan gaz kokuyordu her taraf."



"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDEMEMENİN DİREKT ADRESİ TFF'DİR"



"Başbakan Fenerli, Federasyon Başkanı Fenerli, savcı Fenerli, böyle bir algı yarattılar. Kendi içinizde belli yapıya hizmet eden adamlar 'Siz üzerinizden Fenerbahçe formasını çıkarmıyorsunuz' diye abluka altına almışlar. O zaman federasyon başkanı bilerek isteyerek yapmadı. Abluka altına alındı. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne gidememesinin direkt adresi Futbol Federasyonu'dur."



"TÜRK FUTBOLUNDA HARCAMA LİMİTİ OLMASI ŞARTTIR"



"Federasyona burada bağırıp çağırıyoruz. Doğruya doğru, yanlışa yanlış demek zorundayım. Evvelki sene çok yanlış yaptılar. Hatta devre arası transfer yaptırmayarak şampiyonluğumuza mani oldular. Ama Türk futbolunda harcama limiti olması şarttır. Bu dönem ise TFF, kulüplerin elini güçlendirmek için elinden ne geliyorsa yaptı."



"FENERBAHÇE'YE VURMAK HER ZAMAN SES GETİRİYOR"



"Fenerbahçe'ye vurmak her zaman ses getiriyor. Bu örgütün kitlesel etki yaratmak istediği, hatta bir takıma kadar sirayet ettiğini herkes biliyor. Fenerbahçe'nin DNA'sı Türkiye Cumhuriyeti, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün değerleriyle paraleldir. Bu bizim kırmızı çizgimizdir. Fenerbahçe ve Fenerbahçe'nin atası ile ilişkisi tarihte bilgi ve belgelerle yer almaktadır. Fenerbahçe'nin genç bir cumhuriyetin kuruluşunda ve kurtuluşundaki rolü bir spor kulübünden çok daha fazlası olduğu görülmektedir."



"SAVCI 'SİZ ŞANSSIZSINIZ, ŞAMPİYONLUĞA OYNUYORSUNUZ' DEDİ"



"İkincisi bizim o sene şampiyonluğa oynuyor olmamız. Savcının ifadesi vardı; siz şanssızsınız, şampiyonluğa oynamasanız belki başka takıma gidecektik. Pazar operasyon oldu Salı günü savcıya gittik. Adam dedi ki, 'Eskişehir'de kesin şike yaptınız, Alex'i tutmadınız, kanatları boş bıraktınız' dedi. Kesin 'şaka yapıyor' dedik. Telefonu Fenerbahçe marşıyla çalıyor, Cemil Turan hayranı olduğunu anlatıyor bize. Bu Netflix orijinal dizisi olacaktır. Ama aynı adam 'Birkaç aya bu iş unutulur zannediyorduk' dedi. Başta başkanımız Aziz Yıldırım 'Ne şikesi kardeşim memleket elden gidiyor' dedi. İlker Başbuğ 'Fenerbahçe dimdik ayakta durdu' dedi."