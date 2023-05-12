Ali Koç, 26 günde üçüncü şampiyonluğunu yaşadı

Maçı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Genel Sekreter Burak Ç. Kızılhan ile yönetim kurulu üyeleri Simla Türker Bayazıt, Mehmet Dereli, Fethi Pekin, M. Kemal Danabaş ve İlker Dinçay'la birlikte izledi.
Koç, dünkü zaferle 26 gün içinde üçüncü şampiyonluğunu yaşamış oldu.
Sarı lacivertlilerin kadın basketbol takımı 16 Nisan'da EuroLeague, 25 Nisan'da Türkiye Süper Ligi şampiyonluğunu yaşamıştı.
Koç, dünkü zaferle 26 gün içinde üçüncü şampiyonluğunu yaşamış oldu.
Sarı lacivertlilerin kadın basketbol takımı 16 Nisan'da EuroLeague, 25 Nisan'da Türkiye Süper Ligi şampiyonluğunu yaşamıştı.