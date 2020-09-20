Ali Güneş 'Pozisyonları değerlendiremedik'

Ankaraspor Teknik Direktörü Ali Güneş, Keçiörengücü mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.



"Puan alacağımız bir maça gelmiştik." diyen Güneş, transfer yasağı nedeniyle genç oyuncularla oynamak zorunda kaldıklarını anımsatarak, "Dolayısıyla maçta girdiğimiz pozisyonları değerlendirmekte sıkıntı yaşadık. Maçın kırılma anlarından biri Erdem'e kaleci tarafından yapılan hareketti. Bize göre kırmızı kart ve penaltı gerektiren bir pozisyondu. Ardından yediğimiz golle mağlup duruma düştük." ifadelerini kullandı.



İkinci yarıya daha iyi başladıklarını ancak fırsatları değerlendiremediklerini anlatan Güneş, "Topun direkten döndüğü pozisyonlarımız oldu. Biz değerlendiremeyince rakip 2-0 öne geçti. Üzüntümüz, genç futbolcularımızın bu kadar özverili oynadıkları bir maçtan puansız ayrılmak. Ama biz onlara inanıyoruz. Transfer tahtamız açılır ve gerekli takviyeleri yapabilirsek, ortaya çok daha iyi bir Ankaraspor çıkacaktır." şeklinde görüş belirtti.







