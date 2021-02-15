Ali Gültiken: 'Erol Bulut, geçmişe dönük serzenişte bulundu'

Süper Lig'in 25. haftasında Karagümrük'ü yenen Fenerbahçe, 48 puana ulaşarak zirve yarışını sürdürdü. Üst üste alınan Galatasaray ve Başakşehir yenilgilerinin ardından eleştirilen sarı-lacivertlilerde, tecrübeli teknik adam Erol Bulut, oyuncularını koruyan açıklamalar yaparken tüm suçu üstlenmişti. Bulut'un açıklamalarını Ali Gültiken yorumladı...



- Erol Bulut, Karagümrük galibiyeti sonrası, "Ne hata varsa benim" diyerek suçu üstlendi ve "Oyuncularımı rahat bırakın" dedi. Bu açıklamaları nasıl yorumlarsınız?



ALİ GÜLTİKEN - GEÇMİŞE DÖNÜK SERZENİŞ



"Bu tür durumlarda toplumu yönlendirme açısından teknik direktörlerin söylemlerinin önemli olduğunu düşünüyorum. Gündem değiştirme adına da bu tür cümleler kullanılabiliyor. Ben işin saha tarafına baktığımda önceki gün ilk 60 dakikalık bölümde oldukça başarılı bir Fenerbahçe gördüm. Erol hocanın bu cümleleri kurma nedeni üst üste gelen derbi ve kupa kayıplarına ait oluşan toplumsal eleştirilerle alakalıydı. Karagümrük maçını içerdiğini düşünmüyorum. Karagümrük galibiyeti hem puan olarak hem de oyun olarak başarılı bir geri dönüştü. Mesut'un, İrfan Can'ın, Sosa'nın, Gustavo'nun ve Osayi'nin tam olarak sahada yer aldıklarında oyun da Fenerbahçe adına daha etkili olacaktır."



